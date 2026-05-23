Scivola in un burrone mentre riposa durante un'escursione tra i boschi del lago di Como | morto Marino Parini

Notizia in breve

Un escursionista è morto dopo essere caduto in un burrone mentre si riposava durante un'escursione in una zona boschiva tra Lecco e il lago di Como. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio del 22 maggio in una scarpata della Valvarrone. La vittima non ha riportato ferite visibili, e l’incidente è avvenuto durante un'escursione in una zona di difficile accesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.