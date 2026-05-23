Scivola in un burrone mentre riposa durante un'escursione tra i boschi del lago di Como | morto Marino Parini

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un escursionista è morto dopo essere caduto in un burrone mentre si riposava durante un'escursione in una zona boschiva tra Lecco e il lago di Como. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio del 22 maggio in una scarpata della Valvarrone. La vittima non ha riportato ferite visibili, e l’incidente è avvenuto durante un'escursione in una zona di difficile accesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Marino Parini è stato trovato senza vita nel pomeriggio del 22 maggio in fondo a una scarpata tra i boschi della Valvarrone (Lecco). Il 62enne sarebbe scivolato mentre riposava durante un'escursione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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