Scivola in un burrone mentre riposa durante un'escursione tra i boschi del lago di Como | morto Marino Parini
Un escursionista è morto dopo essere caduto in un burrone mentre si riposava durante un'escursione in una zona boschiva tra Lecco e il lago di Como. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio del 22 maggio in una scarpata della Valvarrone. La vittima non ha riportato ferite visibili, e l’incidente è avvenuto durante un'escursione in una zona di difficile accesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Marino Parini è stato trovato senza vita nel pomeriggio del 22 maggio in fondo a una scarpata tra i boschi della Valvarrone (Lecco). Il 62enne sarebbe scivolato mentre riposava durante un'escursione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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