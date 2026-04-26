Scivola in un fosso durante un' escursione in montagna cane soccorso dai vigili del fuoco
Durante un'escursione in montagna, un cane è scivolato in un fosso nei pressi di Monte Consona. I proprietari hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti questa mattina a Bagheria per recuperare l’animale. L’operazione di soccorso si è conclusa senza complicazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui proprietari o sulle condizioni del cane.
Una passeggiata lungo i sentieri di Monte Consona ha rischiato di trasformarsi in un incubo. I vigili del fuoco hanno soccorso questa mattina a Bagheria un cane caduto in un fosso durante un'escursione con i suoi padroni. Le squadre del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), specializzate in.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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