Scivola in un fosso durante un' escursione in montagna cane soccorso dai vigili del fuoco

Durante un'escursione in montagna, un cane è scivolato in un fosso nei pressi di Monte Consona. I proprietari hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti questa mattina a Bagheria per recuperare l’animale. L’operazione di soccorso si è conclusa senza complicazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui proprietari o sulle condizioni del cane.