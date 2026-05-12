Fs sciopero del personale il 17 e 18 maggio

Il personale del Gruppo Fs, che include Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, ha proclamato uno sciopero nazionale previsto per il 17 e 18 maggio. La decisione arriva da una sigla sindacale autonoma e si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazioni a livello generale. L'agitazione coinvolgerà i lavoratori di queste aziende, con possibili ripercussioni sui servizi ferroviari durante le giornate interessate.

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Proclamato da una sigla sindacale autonoma uno sciopero nazionale, in adesione ad uno sciopero generale, che interesserà il personale del del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord: dalle ore 21 di domenica 17, alle ore 21 di lunedì 18 maggio 2026. I treni, informa Fs, possono subire cancellazioni o variazioni. «L’agitazione sindacale - informa una nota di Fs - può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione». Per i treni a media e lunga percorrenza sono garantiti alcune tratte. Servizi garantiti Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 1461990.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fs, sciopero del personale il 17 e 18 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sciopero generale il 18 maggio, coinvolto anche il personale della scuolaLa Confederazione Usb ha proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 18 maggio 2026. Ausl, previsto lo sciopero per la giornata del 18 maggioL’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per la giornata di lunedì 18 maggio. Argomenti più discussi: Sciopero generale 18 maggio, tutte le categorie coinvolte: possibili chiusure e disagi; Venerdì 8 maggio sciopero del personale di Trentino Trasporti spa; Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: tutte le categorie coinvolte; Scioperi trasporti Maggio 2026: guida agli stop di aerei, treni e bus (calendario aggiornato). Sottopasso FS Treviso... stazione e uscita zona San Zeno... un disastro, lavori senza fine e fatti con lo sputo reddit Circolazione ferroviaria, proclamato un nuovo sciopero nazionale: ecco quandoTORINO – Trenitalia fa sapere che a partire dalle ore 21:00 di domenica 17 e fino alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenital ... quotidianopiemontese.it