Salerno parte lo sciopero degli avvocati penalisti | Ecco le criticità irrisolte

Da salernotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da oggi, gli avvocati penalisti di Salerno hanno iniziato uno sciopero, interrompendo le udienze e molte attività giudiziarie. La decisione deriva da questioni ancora irrisolte legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di svolgimento delle pratiche legali. La protesta coinvolge i professionisti che operano nel settore penale, che hanno annunciato l’astensione fino a nuova comunicazione.

Gli avvocati penalisti salernitani incroceranno le braccia a partire da oggi, dando il via a un’astensione dalle udienze e da gran parte delle attività giudiziarie. La protesta nasce da una serie di problematiche strutturali che, da tempo, gravano sull’esercizio della professione e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Avellino: gli avvocati penalisti disertano le udienze e accusano i giudici di fare propaganda referendariaLa Camera Penale Irpina ha proclamato l'astensione dalle udienze per quattro giorni, dal 17 al 20 marzo.

Leggi anche: LA7 SI FERMA! SCIOPERO CONTRO CAIRO: I MOTIVI E LE TENSIONI IRRISOLTE

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.