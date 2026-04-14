Salerno parte lo sciopero degli avvocati penalisti | Ecco le criticità irrisolte

A partire da oggi, gli avvocati penalisti di Salerno hanno iniziato uno sciopero, interrompendo le udienze e molte attività giudiziarie. La decisione deriva da questioni ancora irrisolte legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di svolgimento delle pratiche legali. La protesta coinvolge i professionisti che operano nel settore penale, che hanno annunciato l’astensione fino a nuova comunicazione.