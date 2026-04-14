Salerno parte lo sciopero degli avvocati penalisti | Ecco le criticità irrisolte
A partire da oggi, gli avvocati penalisti di Salerno hanno iniziato uno sciopero, interrompendo le udienze e molte attività giudiziarie. La decisione deriva da questioni ancora irrisolte legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di svolgimento delle pratiche legali. La protesta coinvolge i professionisti che operano nel settore penale, che hanno annunciato l’astensione fino a nuova comunicazione.
Gli avvocati penalisti salernitani incroceranno le braccia a partire da oggi, dando il via a un’astensione dalle udienze e da gran parte delle attività giudiziarie. La protesta nasce da una serie di problematiche strutturali che, da tempo, gravano sull’esercizio della professione e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Avellino: gli avvocati penalisti disertano le udienze e accusano i giudici di fare propaganda referendariaLa Camera Penale Irpina ha proclamato l'astensione dalle udienze per quattro giorni, dal 17 al 20 marzo.
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Italia Due. . MUSICA. PRIMULE MUSICALI, LA RASSEGNA CHE INCANTA SALERNO - facebook.com facebook
Cantone pronto a iniziare a Salerno: "Vengo con grande umiltà" - Il 27 aprile l'insediamento del nuovo procuratore capo. Trentacinque anni in magistratura, da sempre in lotta contro i clan @TgrRai x.com