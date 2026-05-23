Scioperi settimana dal 25 al 31 maggio 2026 città coinvolte | 29 blocco generale e stop a treni bus e sanità
Tra il 25 e il 31 maggio 2026 sono previsti scioperi che coinvolgono 29 città italiane, con blocchi generali e interruzioni nei servizi di treni, autobus e sanità. Durante questa settimana, molte reti di trasporto e servizi pubblici saranno sospese o ridimensionate a causa delle agitazioni sindacali. La mobilitazione interessa diverse aree del paese, con impatti sulla mobilità e sull’assistenza sanitaria. Non sono stati segnalati dettagli specifici sulle motivazioni delle agitazioni o sulla durata esatta delle interruzioni.
Settimana ad alta intensità sul fronte delle relazioni industriali: tra sciopero generale, mobilitazioni nei trasporti, nel comparto della Sanità e numerose iniziative nei servizi e nel pubblico impiego, il calendario dal 25 al 31 Maggio 2026 preannuncia disagi diffusi. Spicca lo sciopero generale di venerdì 29 Maggio, che coinvolge ampia parte del lavoro pubblico e privato su tutto il territorio nazionale con alcune esclusioni legate alle consultazioni amministrative. Nel frattempo, il settore dell’autotrasporto merci incrocia le braccia per cinque giorni consecutivi, da lunedì a venerdì, con possibili ripercussioni sulle filiere logistiche. Il trasporto pubblico locale si ferma a Potenza per 24 ore con fasce garantite, mentre nel perimetro sanitario sono previste azioni in Sardegna, Campania e Sicilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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