Scioperi settimana dal 25 al 31 maggio 2026 città coinvolte | 29 blocco generale e stop a treni bus e sanità

Notizia in breve

Tra il 25 e il 31 maggio 2026 sono previsti scioperi che coinvolgono 29 città italiane, con blocchi generali e interruzioni nei servizi di treni, autobus e sanità. Durante questa settimana, molte reti di trasporto e servizi pubblici saranno sospese o ridimensionate a causa delle agitazioni sindacali. La mobilitazione interessa diverse aree del paese, con impatti sulla mobilità e sull’assistenza sanitaria. Non sono stati segnalati dettagli specifici sulle motivazioni delle agitazioni o sulla durata esatta delle interruzioni.