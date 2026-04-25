Scioperi settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 le città coinvolte | stop treni bus sanità e vigilanza

Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 sono previsti diversi scioperi in Italia, coinvolgendo servizi come treni, autobus, sanità e vigilanza. Le città interessate sono molte, con diverse sigle sindacali che hanno annunciato fermate del personale. L'elenco completo degli scioperi e delle agitazioni sindacali copre vari settori pubblici e privati, senza indicare date specifiche o durate precise.

Settimana densa di mobilitazioni dal 27 Aprile 2026 al 3 Maggio 2026. A catalizzare l’attenzione è lo sciopero generale dell’1 Maggio 2026, indetto da Usi Cit con l’adesione di Cobas Lavoro Privato: coinvolte tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata. Nei trasporti si concentrano nella giornata di lunedì 27 Aprile più astensioni del trasporto pubblico locale tra Firenze, Bari, Napoli e l’area di Corigliano-Rossano, con stop su fasce orarie differenziate e possibili disagi per pendolari e visitatori; dai dati disponibili, non emergono particolari criticità sui treni. Sul fronte sanità, si fermano in giornate distinte la Fondazione Istituto G.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scioperi settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, le città coinvolte: stop treni, bus, sanità e vigilanza Notizie correlate Scioperi settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, tutte le città coinvolte: stop aerei, bus, sanità e scuolaSettimana intensa sul fronte delle agitazioni sindacali dal 9 Febbraio 2026 al 15 Febbraio 2026, con iniziative che attraversano i trasporti urbani e... Scioperi settimana dal 6 al 12 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, treni e busSettimana densa di mobilitazioni dal 6 al 12 Aprile 2026, con epicentro venerdì 10: nel comparto dei cieli diversi presìdi ENAV e il personale di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Raffica di scioperi nella settimana dal 20 al 27 aprile, ecco l'elenco; Sciopero autotrasportatori, Longo: Stop sospeso dopo investimento camionista; StrikeDays nel distretto tessile di Prato: 27 aziende in sciopero contro sfruttamento e lavoro nero; Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città. Scioperi settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, le città coinvolte: stop treni, bus, sanità e vigilanzaL'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio 2026 ... virgilio.it Scioperi dal 27 al 30 aprile 2026: stop a trasporti, sicurezza, vigilanza, giustiziaSi concentra tra il 27 e il 30 aprile una nuova ondata di scioperi che coinvolge numerosi settori, dai trasporti alla sanità, fino al credito e alla pubblica amministrazione. Un calendario fitto e art ... msn.com Scioperi dal 20 al 24 Aprile: Scuola, Trasporti e Ferrovie. Settimana Nera e Caotica Link al primo commento - facebook.com facebook