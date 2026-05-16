Scioperi settimana dal 18 al 24 maggio 2026 città coinvolte | stop generale a treni bus sanità e autostrade

Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026 sono programmati diversi scioperi e agitazioni in varie città italiane. Le proteste interesseranno settori come il trasporto pubblico, la sanità e le autostrade, con stop previsti su treni, autobus e servizi autostradali. L’elenco completo degli scioperi e delle manifestazioni sindacali include diverse città e coinvolge diverse categorie di lavoratori, senza indicazioni su eventuali richieste o motivazioni. La situazione si presenta come una settimana di agitazioni variegate nel territorio nazionale.

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