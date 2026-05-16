Scioperi settimana dal 18 al 24 maggio 2026 città coinvolte | stop generale a treni bus sanità e autostrade

Da virgilio.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026 sono programmati diversi scioperi e agitazioni in varie città italiane. Le proteste interesseranno settori come il trasporto pubblico, la sanità e le autostrade, con stop previsti su treni, autobus e servizi autostradali. L’elenco completo degli scioperi e delle manifestazioni sindacali include diverse città e coinvolge diverse categorie di lavoratori, senza indicazioni su eventuali richieste o motivazioni. La situazione si presenta come una settimana di agitazioni variegate nel territorio nazionale.

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Settimana fitta di mobilitazioni in tutta Italia: nel periodo dal 18 Maggio 2026 al 24 Maggio 2026 si concentrano numerosi appuntamenti di sciopero, con il clou lunedì 18. USB e FI-SI hanno proclamato una protesta che interessa tutte le categorie pubbliche e private, con orari dedicati per ferrovie (personale treni dalle 21.00 di domenica alle 20.59 di lunedì), autostrade (dalle 22.00) e sanità (per l’intero arco dei turni). Nel settore dei trasporti locali, a Bari è prevista l’astensione del personale STP nel rispetto delle fasce garantite. In ambito sanitario spiccano l’sciopero all’Ospedale San Raffaele di Milano e le iniziative nei comparti socio-sanitari e delle cooperative. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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