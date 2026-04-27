L’Africa si sta spaccando in due | in Turkana la crosta è di soli 13 km lo studio su Nature Communications

Un nuovo studio pubblicato su Nature Communications segnala che la crosta terrestre lungo il Turkana Rift, nell’Africa orientale, ha uno spessore di appena 13 chilometri. Questa caratteristica suggerisce che il continente africano si stia dividendo in due parti. I ricercatori hanno esaminato le caratteristiche geologiche dell’area, confermando una significativa riduzione dello spessore della crosta in questa regione.