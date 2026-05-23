Macerata, 23 maggio 2026 – L’accordo tra Provincia e Comune di Macerata per il trasferimento del liceo scientifico “Galilei”, la cui sede storica di via Manzoni dovrà essere vuotata per eseguire lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico, è stato siglato a fine aprile. Ora si stanno deliberando gli atti conseguenti. In particolare, la giunta comunale ha accolto la richiesta della Provincia di Macerata di concessione temporanea della porzione di immobile di proprietà dell’Istituto Salesiano San Giuseppe, in cui saranno disponibili dieci aule, due laboratori, tre spazi da adibire a bidelleria, sala professori e magazzino. https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scientifico, il piano per il trasloco. Ai Salesiani 10 aule e 2 laboratori

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