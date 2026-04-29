Il progetto di restauro per il lotto 3B all’ex Seminario prevede un investimento di circa 8 milioni di euro e coinvolge un’area di 6mila metri quadrati. L’intervento comprende la riqualificazione di aule, sale studio e laboratori, con lavori che si concentrano sulla ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi. La fase di cantierizzazione è attesa di partire a breve, secondo le tempistiche stabilite.

Il costo dei lavori di restauro per il lotto 3B all’ex Seminario ammonta a circa 8 milioni di euro e il cantiere si estenderà su una superficie di 6mila metri quadri. "L’obiettivo è di poter cominciare a utilizzare il dipartimento per l’inizio dell’anno accademico 2027-2028 – spiega l’ingegnere e progettista Giovanni Manfredini –. Ci saranno tre grandi aule da 145 posti, sei laboratori da 30 posti, altre tre aule a piano terra da 60 posti e sei sale studio da 12 posti ciascuna, oltre ad altri 71 posti per poter studiare e dialogare fra gli studenti. Avremo poi 30 postazioni di lavoro per il personale, negli uffici e negli studi. Grossomodo, il dipartimento avrà una capacità teorica di circa 930 posti tra docenti, studenti e tecnici".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il costo è di 8 milioni. Il grande piano tra aule, sale studio e laboratori

Father forced me to marry old man, so I escape with my sick mother , change fate!#chinesedrama

Notizie correlate

Partito il progetto "Talento Verde" di Coldiretti: le aule scolastiche si trasformano in laboratoriÉ partito "Talento Verde", il progetto promosso da Coldiretti Novara-Vco in collaborazione con l'istituto Bonfantini di Romagnano Sesia.

Ciclabile tra centro e Provinciale. Approvato lo studio di fattibilità. Il costo sarà di seicentomila euroUn passo decisivo per la mobilità dolce e la sicurezza stradale: la Giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per il...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Come la guerra in Iran incide sul costo di energia, carburanti e prezzi al consumo. I dati in tempo reale - Lab24; Nell'isola di Rakiura è stato usato un pesticida contro specie invasive; Superbonus e Reddito cittadinanza bruciano Pil Made in Italy; Il costo è di 8 milioni. Il grande piano tra aule, sale studio e laboratori.

Quanto pesa davvero il Superbonus sui conti pubblici? Tutti i soldi che può spendere Giorgia MeloniGiorgetti certifica lo sforamento del deficit e punta il dito contro i crediti edilizi ereditati dal governo Conte, la presidente del Consiglio se la prende anche con l'Istat: cosa c'è di vero? today.it

Il Superbonus e il reddito di cittadinanza sono costati quanto il Pnrr, ma il Pil italiano è cresciuto?Le misure economiche di Giuseppe Conte hanno inciso profondamente sui conti pubblici italiani, generando un impatto economico significativo, ma anche polemiche sui costi sostenuti dallo Stato ... milanofinanza.it

POTRESTI AVERE UNA "FARMACIA" A COSTO ZERO SUL BALCONE! Sgonfia l'intestino e sconfigge l'insonnia, ecco come possiamo assumerla - facebook.com facebook

...a valere su risorse del Fondo di Rotazione POC 2021/2027) avvierà le procedure per l'acquisizione di spazi e servizi di comunicazione il cui costo non potrà superare il 40% del budget complessivo dell'evento, IVA inclusa. x.com