Il costo è di 8 milioni Il grande piano tra aule sale studio e laboratori

Da ilrestodelcarlino.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto di restauro per il lotto 3B all’ex Seminario prevede un investimento di circa 8 milioni di euro e coinvolge un’area di 6mila metri quadrati. L’intervento comprende la riqualificazione di aule, sale studio e laboratori, con lavori che si concentrano sulla ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi. La fase di cantierizzazione è attesa di partire a breve, secondo le tempistiche stabilite.

Il costo dei lavori di restauro per il lotto 3B all’ex Seminario ammonta a circa 8 milioni di euro e il cantiere si estenderà su una superficie di 6mila metri quadri. "L’obiettivo è di poter cominciare a utilizzare il dipartimento per l’inizio dell’anno accademico 2027-2028 – spiega l’ingegnere e progettista Giovanni Manfredini –. Ci saranno tre grandi aule da 145 posti, sei laboratori da 30 posti, altre tre aule a piano terra da 60 posti e sei sale studio da 12 posti ciascuna, oltre ad altri 71 posti per poter studiare e dialogare fra gli studenti. Avremo poi 30 postazioni di lavoro per il personale, negli uffici e negli studi. Grossomodo, il dipartimento avrà una capacità teorica di circa 930 posti tra docenti, studenti e tecnici".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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