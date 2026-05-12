Piove nelle aule dell’asilo | chiuso anche il nido di via Val d’Ossola Bimbi a casa per due giorni e poi trasloco

A causa di infiltrazioni d'acqua, le aule dell’asilo nido di via Val d’Ossola sono state dichiarate inagibili. Per questo motivo, i bambini sono stati fatti tornare a casa e l’edificio è stato chiuso temporaneamente per due giorni. Contestualmente, è stato deciso di trasferire le attività in una nuova sede. Questa decisione si aggiunge alla chiusura già annunciata dell’asilo di via Pianell, sempre nel quartiere Niguarda.

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Milano, 12 maggio 2026 – Dopo l’ asilo nido di via Pianell, il Comune ha dichiarato inagibile anche l’ asilo nido di via Val d’Ossola, sempre nel quartiere Niguarda. Due chiusure nel giro di nemmeno una settimana: nel primo caso l’inagibilità è stata disposta mercoledì scorso, nel secondo caso è scattata ieri. Entrambe sono state causate dalle infiltrazioni d’acqua nelle aule, dovute non tanto alla pioggia in sé ma alla mancanza di pannelli isolanti in rame all’interno del tetto degli istituti, una mancanza a sua volta dovuta ai furti che si sono verificati a più riprese già da dicembre del 2025. Ad entrare in azione a cadenza regolare e sempre indisturbati sono stati dei ladri di rame.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piove nelle aule dell’asilo: chiuso anche il nido di via Val d’Ossola. Bimbi a casa per due giorni e poi trasloco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Crolla il controsoffitto dell’asilo nido: attimi di paura (e bimbi evacuati) Interruzione dell’energia elettrica: chiuso l’asilo nido “Il Bagnoro”Dalle 8:00 alle 15:30 di venerdì 8 maggio, è prevista l’interruzione di energia elettrica nella zona del Bagnoro con interessamento dell’asilo nido... Argomenti più discussi: Sarzana, piove nelle aule del Parentucelli-Arzelà; Piove nelle classi, alunni costretti a traslocare; A scuola piove in classe. Due aule evacuate alla primaria di Cormano; ll vescovo debutta al cinema. Recita la parte di sé stesso nel film di Gianfreda. Piove nella scuola primaria Nerucci. Secchi nelle aule e nei corridoiPiove nella scuola primaria Nerucci del centro di Montale. I genitori si lamentano e la loro protesta è raccolta dalla consigliera comunale Cecilia Innocenti del gruppo Montale Rinasce. Le ... lanazione.it