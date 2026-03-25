Uno scialpinista di 54 anni è caduto in un canalone vicino al rifugio Duca degli Abruzzi sul Gran Sasso mentre scendeva con gli sci. La caduta ha causato una sospetta frattura a un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso, che ha recuperato l’uomo e lo ha trasportato in ospedale.

Era a pochi passi dal rifugio Duca degli Abruzzi quando è avvenuto l'incidente che potrebbe essergli costato una frattura. Sul postono sono intervenuti i soccorritori del Cnsas con l'equipe del 118. Tirato su con il verricello è stato portato in ospedale Uno scialpinista 54enne di L’Aquila era impegnato nella discesa di un canalone nei pressi del rifugio Duca degli Abruzzi, sul Gran Sasso, quando, ormai vicino alla fine, è caduto riportando una sospetta frattura a un arto inferiore. Il trauma gli ha impedito di proseguire in autonomia. A raggiungerlo sono stati i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo, intervenuti con l’elisoccorso decollato dal capoluogo abruzzese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Scialpinista cade in un canalone sul Gran Sasso: recuperato con l'elisoccorso e portato in ospedale [VIDEO]

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