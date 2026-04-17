Schianto tra camion in A1 autostrada bloccata e soccorsi sul posto

Venerdì 17 aprile, intorno alle 12:30, si è verificato un incidente stradale grave sulla A1 tra Piacenza e Guardamiglio. Un camion è stato coinvolto in uno scontro che ha causato l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza erano in corso.

Numerosi mezzi di soccorso sono intervenuti, dalle 12,30 di venerdì 17 aprile, a causa di un grave incidente stradale avvenuto in autostrada A1 tra Piacenza e Guardamiglio. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un violento scontro tra mezzi pesanti in transito. Sul posto anche due.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il momento dell’esplosione in autostrada nel Casertano: le immagini

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