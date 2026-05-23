Un incidente frontale tra una moto e un SUV si è verificato in un incrocio, causando la morte di uno dei coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la persona a bordo della moto. La carreggiata presenta ancora una lunga striscia nera di asfalto e le lamiere deformate. I veicoli sono stati rimossi e i rilievi sono in corso. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di indagine.

L’asfalto resta segnato da una lunga striscia nera, le lamiere piegate occupano ancora parte della carreggiata mentre attorno si muovono i lampeggianti blu e il silenzio improvviso di chi ha assistito alla scena. Nel pomeriggio di sabato, lungo uno degli assi più trafficati della zona lecchese, un violento impatto tra una moto e un Suv ha trasformato un normale rientro del weekend in tragedia. L’urto è stato devastante. La parte anteriore dell’auto è andata quasi distrutta sul lato sinistro, mentre il motociclo è finito a decine di metri dal punto dello schianto. I soccorritori arrivati sul posto hanno trovato il conducente della moto ormai privo di vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto frontale tra moto e Suv all’incrocio: tragedia senza fine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

Notizie e thread social correlati

Schianto quasi frontale tra due auto all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Spaventa, una finisce sul marciapiede: due ferite [FOTO]Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Spaventa a Pescara.

Tragedia sulla Pontina: schianto tra furgone e suv, due mortiNella mattinata di sabato, intorno alle 6, si è verificato un grave incidente sulla strada statale Pontina, al chilometro 71,4, sul cavalcavia di via...

Temi più discussi: Pesante incidente sulla ex Statale dei Giovi: scontro frontale tra un'auto e una moto, grave 20enne; Incidente frontale tra moto e auto, centauro sbalzato dalla sella: è grave. Trasportato in elicottero in ospedale; Ormelle, scontro tra moto e camion: grave un motociclista; Veneto – Schianto frontale tra moto e camion: grave un 23enne trasportato in elicottero.

Tragico incidente, frontale fra moto e furgone: muore 17enne ift.tt/G5eIpR6 ift.tt/PV18Y6I x.com

Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi, due ventenni morti a Roma in viale Marconi: schianto frontale tra motoUna notte di sangue e lacrime sulle strade della Capitale: non hanno avuto scampo i centauri Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi, 22enni romani, morti sul colpo nello schianto frontale in cui ... ilmattino.it

‘Scontro tra moto e bici: motociclista indagata per omicidio stradale’: esempio di titolo chiaro e concreto [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit

Paolo Barbiero muore a 69 anni nell'incidente frontale tra la sua moto e un autocarro. Era consigliere comunale e imprenditoreCINTO EUGANEO (PADOVA) - Incidente frontale tra una moto e un autocarro sulla Provinciale 89: morto il centauro. A perdere la vita è stato Paolo Barbiero, 69 anni, consigliere ... ilmattino.it