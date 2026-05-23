Schianto frontale tra moto e Suv all’incrocio | tragedia senza fine

Da thesocialpost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente frontale tra una moto e un SUV si è verificato in un incrocio, causando la morte di uno dei coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la persona a bordo della moto. La carreggiata presenta ancora una lunga striscia nera di asfalto e le lamiere deformate. I veicoli sono stati rimossi e i rilievi sono in corso. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di indagine.

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L’asfalto resta segnato da una lunga striscia nera, le lamiere piegate occupano ancora parte della carreggiata mentre attorno si muovono i lampeggianti blu e il silenzio improvviso di chi ha assistito alla scena. Nel pomeriggio di sabato, lungo uno degli assi più trafficati della zona lecchese, un violento impatto tra una moto e un Suv ha trasformato un normale rientro del weekend in tragedia. L’urto è stato devastante. La parte anteriore dell’auto è andata quasi distrutta sul lato sinistro, mentre il motociclo è finito a decine di metri dal punto dello schianto. I soccorritori arrivati sul posto hanno trovato il conducente della moto ormai privo di vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

Video INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

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