Tragedia sulla Pontina | schianto tra furgone e suv due morti

Nella mattinata di sabato, intorno alle 6, si è verificato un grave incidente sulla strada statale Pontina, al chilometro 71,4, sul cavalcavia di via Picasso, vicino a Latina. Un furgone e un suv sono entrati in collisione, causando la morte di due persone e il ferimento grave di un’altra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Latina, 18 maggio 2026 – Weekend di sangue sulle strade del Lazio. È di due morti e un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 6 di sabato, lungo la strada statale Pontina, al chilometro 71,4, sul cavalcavia di via Picasso, all’altezza di Latina. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e un suv si sono scontrati violentemente, finendo poi contro il guard-rail. L’impatto non ha lasciato scampo al conducente dell’auto e al passeggero del furgone, morti sul colpo. Un ferito trasportato al Goretti. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche l’autista del cassonato, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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