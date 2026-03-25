Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Spaventa a Pescara. L'incidente ha coinvolto una Ford B-Max e una Mercedes Classe A, con una delle vetture finita sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso due persone rimaste ferite. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore durante le operazioni di rilievo.

Scontro tra due automobili, una Ford B-Max e una Mercedes Classe A, in via Benedetto Croce all'incrocio con via Silvio Spaventa a Pescara.Nonostante la presenza del semaforo le due vetture, alla guida delle quali c'erano due donne di 46 e 59 anni, si sono scontrate per ragioni da chiarire. Probabilmente la Ford percorreva via Benedetto Croce in direzione nord-sud e la Mercedes nel senso contrario con un urto frontalespigolare. Entrambe le conducenti sono rimaste ferite in seguito al violento impatto e sono state trasportate in ospedale, in condizioni non gravi, dai soccorritori del 118. Della gestione del traffico e dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Schianto quasi frontale tra due auto all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Spaventa, una finisce sul marciapiede: due ferite [FOTO]

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