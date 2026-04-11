Tragedia allo svincolo di Casagiove | schianto fatale tra moto e auto muore centauro

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la Variante Anas di Caserta tra gli svincoli di Casagiove e San Leucio, si è verificato un incidente fatale tra una moto e un’auto. L'impatto ha causato la morte di un centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, lungo la Variante Anas di Caserta, nel tratto compreso tra gli svincoli di Casagiove e San Leucio. A perdere la vita è un uomo di 30 anni di Santa Maria Capua Vetere, Agostino Munno. A riportare la notizia è Edizione Caserta. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13. Secondo una prima ricostruzione, il centauro, mentre percorreva la Variante, si è scontrato con un’auto per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento: il motociclista è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto pochi minuti dopo l’allarme.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia allo svincolo di Casagiove: schianto fatale tra moto e auto, muore centauro Leggi anche: Schianto tra moto e auto. Grave centauro 40enne Schianto tra auto e moto, centauro 44enne in ospedaleL'incidente avvenuto nel pomeriggio in via Cristoforo Colombo: ad avere la peggio il conducente alla guida del mezzo a due ruote, trasferito al...