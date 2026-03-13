Schianto auto-moto | grave un centauro

Venerdì 13, alle 19, un incidente si è verificato all’intersezione di via Pertini, coinvolgendo un’auto e una moto. Il motociclista è caduto a terra dopo l’impatto e ha riportato ferite gravi. È stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale dell’Angelo, dove si trova in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Il motociclista è finito sull'asfalto e ha riportato ferite importanti. È successo in serata, verso le 19, al quartiere Pertini di Mestre In un incidente accaduto verso le 19 stasera, venerdì 13, all'intersezione del quartiere di via Pertini, un motociclista, finito a terra dopo lo schianto contro un'auto, è rimasto ferito in modo serio ed è stato portato all'ospedale dell'Angelo, grave ma non in pericolo di vita. Il Suem e il reparto motorizzato della polizia locale di Venezia erano sul posto per i rilievi e per affidare il paziente alle cure mediche. Notizia in aggiornamento VeneziaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave un centauro Schianto auto-moto, centauro portato in ospedalePochi minuti dopo le 6 di sabato 7 marzo 2026 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Finocchiaro... Scontro auto moto sotto la neve: grave un 19enne Approfondimenti e contenuti su Schianto auto Temi più discussi: Pistoia, scontro sulla tangenziale. Incidente-auto moto: grave un uomo di 54 anni; Rimane incastrato con la moto sotto l’auto dopo lo schianto: non è grave; Padenghe, scontro auto-moto: 66enne in gravi condizioni; ? Scontro auto-moto, biker 'vola' sull'asfalto: è in gravi condizioni. Schianto tra moto e auto a Gabiano. Deceduto motociclista, grave donna al volante dell’autoGABIANO – I Carabinieri sono ancora impegnati a chiarire l’esatta dinamica del drammatico incidente avvenuto intorno alle 15.30 sulla Provinciale 1, a Piagera di Gabiano, in cui ha perso la vita un ... radiogold.it Schianto sulla Marecchiese, muore meccanico 42enne: il ricordo dei colleghi e amiciIncidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo, sulla Marecchiese, nel tratto riminese della strada. Un motociclista di 42 anni, Roberto ... chiamamicitta.it Schianto con l'auto: un morto x.com Schianto frontale tra due auto: è morto un uomo di 38 anni - facebook.com facebook