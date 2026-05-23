Schianto a Montevecchia | motociclista trasferito in ospedale in gravi condizioni

Notizia in breve

Un motociclista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo uno schianto con un'auto a Montevecchia. L’incidente è avvenuto alle 10 di questa mattina lungo via Bergamo, vicino a un impianto semaforico. La dinamica del tamponamento è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.