Schermidori cervesi protagonisti in pedana | Feliciani brilla a Riccione ora riflettori puntati su Roma
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Podio di bronzo per Lorenzo Feliciani ai Campionati italiani di categoria della categoria Giovanissimi, disputati lo scorso 12 maggio presso il palazzetto “Play Hall” di Riccione. L'atleta ha conquistato il terzo posto in una competizione affollatissima, che ha visto la partecipazione di ben 204. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Sullo stesso argomento
Riflettori puntati su Viaccia e CasaleTutto pronto per la venticinquesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: si parte domani alle 15.
Congresso Nazionale Federpol: riflettori puntati su sicurezza, legalità e investigazione privataIl prossimo 22 maggio si terrà il Congresso Nazionale degli Investigatori Privati promosso da Federpol, organizzato dal presidente nazionale, il...