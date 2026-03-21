riflettori puntati su viaccia e casale

Domani alle 15 si accendono i riflettori su Viaccia e Casale, con la venticinquesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria pronta a partire. Le squadre si preparano ad affrontare le partite, che si svolgeranno secondo il programma stabilito. La giornata segna un nuovo appuntamento con il calcio regionale, con le partite che si svolgeranno in diverse località.

Tutto pronto per la venticinquesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: si parte domani alle 15. In Prima Categoria, girone B, il "match di cartello" è certamente quello di Agliana: la Pietà attuale terza forza del raggruppamento farà visita alla capolista AM Aglianese. A Pontedera, il Prato Nord vuole vincere per non essere risucchiato nella lotta-salvezza, al pari del Maliseti Seano che tenterà di espugnare il campo del Marginone. Il Viaccia, tornato nelle scorse mani sotto la guida tecnica di Federico Facchini, proverà al Ribelli a battere la Stella Rossa per uscire dalla "zona rossa". E sempre in zona retrocessione, il redivico Casale cerca la terza vittoria consecutiva nella tana dello Staffoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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