Congresso Nazionale Federpol | riflettori puntati su sicurezza legalità e investigazione privata
Il Congresso Nazionale degli Investigatori Privati si terrà il 22 maggio, promosso da Federpol e organizzato dal presidente nazionale e dal direttivo dell’associazione. L’evento si concentrerà su temi come sicurezza, legalità e attività di investigazione privata. La giornata vedrà la partecipazione di professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla professione e alle normative di settore.
Il prossimo 22 maggio si terrà il Congresso Nazionale degli Investigatori Privati promosso da Federpol, organizzato dal presidente nazionale, il dottor Luciano Tommaso Ponzi, insieme al direttivo dell’associazione.Sicurezza, legalità e cooperazione: i temi al centro del dibattitoL’evento si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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