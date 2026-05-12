Congresso Nazionale Federpol | riflettori puntati su sicurezza legalità e investigazione privata

Il Congresso Nazionale degli Investigatori Privati si terrà il 22 maggio, promosso da Federpol e organizzato dal presidente nazionale e dal direttivo dell’associazione. L’evento si concentrerà su temi come sicurezza, legalità e attività di investigazione privata. La giornata vedrà la partecipazione di professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla professione e alle normative di settore.

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