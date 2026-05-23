Giornata storica per il Club Scherma Pesaro. Sulle pedane di Riccione, in occasione della seconda giornata del 62° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini", il club è sul gradino più alto del podio grazie a una prestazione monumentale di Leonardo Cantarini. Leonardo ha conquistato il titolo di campione Italiano al termine di una cavalcata trionfale definita "perfetta" dai tecnici. Senza alcuna sbavatura e con una maturità tecnica sorprendente per la giovane età, l’atleta pesarese ha sbaragliato la concorrenza, coronando una giornata da sogno. Il titolo nazionale è stato ulteriormente impreziosito dalla vittoria del Trofeo Kinder Joy of Moving, il riconoscimento che premia la costanza e i risultati ottenuti durante l’intero arco della stagione agonistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scherma. Prova monumentale e tecnica sopraffina, Leonardo Cantarini è campione d’Italia

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