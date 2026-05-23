Scherma sabato da medaglie | spada e sciabola entrano nel vivo nell’ultimo weekend di Coppa del Mondo

Notizia in breve

Sabato segna l’inizio delle gare decisive di spada e sciabola nell’ultimo fine settimana di Coppa del Mondo di scherma. Le competizioni si svolgono con le fasi finali, coinvolgendo atleti provenienti da diverse nazioni. Le gare sono in programma in diverse sedi, con eliminazioni dirette e finali previste nel corso della giornata. La partecipazione comprende sia squadre che singoli, con incontri trasmessi in diretta. La stagione si conclude con le ultime prove competitive di questa disciplina.