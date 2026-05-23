Scherma sabato da medaglie | spada e sciabola entrano nel vivo nell’ultimo weekend di Coppa del Mondo
Sabato segna l’inizio delle gare decisive di spada e sciabola nell’ultimo fine settimana di Coppa del Mondo di scherma. Le competizioni si svolgono con le fasi finali, coinvolgendo atleti provenienti da diverse nazioni. Le gare sono in programma in diverse sedi, con eliminazioni dirette e finali previste nel corso della giornata. La partecipazione comprende sia squadre che singoli, con incontri trasmessi in diretta. La stagione si conclude con le ultime prove competitive di questa disciplina.
Entra nel vivo l’ultimo weekend stagionale di Coppa del Mondo per la scherma italiana. Oggi, sabato 23 maggio, spazio ai tabelloni principali delle prove indicibili di spada e sciabola, con medaglie in palio in quattro sedi diverse: spada femminile a Saint Maur, spada maschile a Berna, sciabola maschile al Cairo e femminile a Lima. Grande attesa soprattutto per la spada femminile, dove l’Italia si presenta con dieci atlete nel tabellone principale. A Saint-Maur il gruppo azzurro proverà a sfruttare una presenza massiccia per puntare alle zone alte della classifica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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