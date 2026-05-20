Scherma 48 azzurri in gara tra spada e sciabola nell’ultimo weekend di Coppa del Mondo
Nell’ultimo weekend di maggio si svolgerà l’ultima tappa della Coppa del Mondo di scherma per la stagione 2025-2026, con le gare che si terranno in quattro diverse località tra venerdì 22 e domenica 24. Alla competizione prenderanno parte complessivamente 48 atleti italiani, impegnati nelle specialità di spada e sciabola. L’evento rappresenta il momento conclusivo del circuito principale, con le gare che coinvolgeranno sia le prove individuali che quelle a squadre.
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio andrà in scena l’ultimo atto della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, che vedrà impegnati spadisti e sciabolatori in quattro località diverse per l’appuntamento conclusivo della stagione a livello di circuito maggiore. Saranno nel complesso 48 gli azzurri che saliranno in pedana nel weekend, con l’obiettivo di chiudere in bellezza e proiettarsi nel migliore dei modi verso i grandi eventi dell’estate. La tappa di spada femminile si terrà a Saint Maur, in Francia, con protagoniste Alberta Santuccio (numero 2 del ranking mondiale), Giulia Rizzi (7), Rossella Fiamingo (13), Sara Maria Kowalczyk (16), Roberta Marzani (37), Gaia Caforio (39), Alessandra Bozza (77), Federica Isola (96), Lucrezia Paulis (109), Carola Maccagno (114), Gaia Traditi (123) e Giulia Paulis nella prova individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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