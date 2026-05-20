Scherma 48 azzurri in gara tra spada e sciabola nell’ultimo weekend di Coppa del Mondo

Nell’ultimo weekend di maggio si svolgerà l’ultima tappa della Coppa del Mondo di scherma per la stagione 2025-2026, con le gare che si terranno in quattro diverse località tra venerdì 22 e domenica 24. Alla competizione prenderanno parte complessivamente 48 atleti italiani, impegnati nelle specialità di spada e sciabola. L’evento rappresenta il momento conclusivo del circuito principale, con le gare che coinvolgeranno sia le prove individuali che quelle a squadre.

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