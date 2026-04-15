La scherma paralimpica combina velocità, tecnica e strategia, adattandosi alle esigenze degli atleti con disabilità. In questa intervista, Mattia Galvagno condivide il suo percorso nella disciplina della sciabola paralimpica, parlando delle prime esperienze, delle sfide affrontate e delle emozioni vissute durante le competizioni. Inoltre, si confronta sui progetti futuri e sugli obiettivi da raggiungere nel mondo dello sport paralimpico.

La scherma è uno sport di velocità, strategia e precisione. Ma cosa cambia quando entra in gioco il mondo paralimpico? In questa intervista Mattia Galvagno racconta il suo percorso nella sciabola paralimpica: dagli inizi alle difficoltà, fino alle emozioni della gara e agli obiettivi futuri. Oro mondiale 2025 e oro in Coppa del mondo a BUdapest 2026 Un viaggio dentro uno sport affascinante e complesso, tra tecnica, mentalità e capacità di superare i propri limiti. Spazio anche al movimento paralimpico, alla sua crescita e a quello che ancora serve per valorizzarlo davvero. #Scherma #Paralimpico #Sciabola #MattiaGalvagno #Sport #FOCUS conduce...🔗 Leggi su Oasport.it

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FOCUS - SCHERMA | Mattia Galvagno: la sciabola paralimpica tra tecnica, sfide e sogni

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Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: Mogos d’oro nella sciabola, Markowska di bronzoSeconda giornata da protagonista per l’Italia: Lambertini quinto e Platania Parisi ottavo nella spada maschile.