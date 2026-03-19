Scherma Un Giorno da Campione a Riccione | i giovani sciabolatori con la Nazionale azzurra

A Riccione, quattro giovani sciabolatori Under 14 si stanno allenando con la Nazionale italiana di scherma, coinvolti in un ritiro che include sessioni di allenamento e incontri diretti con i campioni del mondo. L'iniziativa, intitolata “Un Giorno da Campione”, offre ai ragazzi l'opportunità di confrontarsi con atleti di livello internazionale e di migliorare le proprie abilità.

L’appuntamento, terza tappa dell’edizione 2026, ha visto protagonisti quattro campioni italiani di categoria, impegnati al Play Hall, sede del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it A vivere l’esperienza sono stati Stefano Esibini, Mattia Giannicola, Valerio Imbastari e Federico Sciullo, vincitori dei titoli italiani Under 14 di sciabola maschile. 🔗 Leggi su Sportface.it

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