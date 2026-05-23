Scherma Matteo Galassi ad un passo dal podio a Berna Vince l’egiziano Elsayed
Matteo Galassi si è classificato quarto nella prova di spada maschile a Berna, mancandolo il podio. La finale è stata vinta dall’egiziano Mohamed Elsayed, che ha battuto in finale un avversario italiano. Galassi aveva superato diversi turni eliminatori prima di essere eliminato in semifinale. La competizione si è conclusa con la vittoria dell’atleta africano, che ha conquistato il primo posto.
L’egiziano Mohamed Elsayed trionfa a Berna nell’ultima appuntamento della Coppa del Mondo di spada maschile. Lo spadista africano ha conquistato il suo secondo successo della carriera, superando nell’ultimo atto l’ungherese Tibor Andrasfi con il punteggio di 15-12. Sul podio ci salgono anche il ceco Jakub Jurka ed il sorprendente brasiliano Alexandre Camargo, che mai si era spinto così avanti in una gara di Coppa. Proprio Camargo è stato il giustiziere nei quarti di finale di Matteo Galassi. Come accaduto a Cosimo Bertini nella sciabola a Il Cairo, anche al romagnolo è stata fatale l’ultima stoccata. Infatti Galassi è stato sconfitto dal brasiliano con il punteggio di 15-14, sfiorando così un altro podio in questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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