Scherma Matteo Galassi ad un passo dal podio a Berna Vince l’egiziano Elsayed

Notizia in breve

Matteo Galassi si è classificato quarto nella prova di spada maschile a Berna, mancandolo il podio. La finale è stata vinta dall’egiziano Mohamed Elsayed, che ha battuto in finale un avversario italiano. Galassi aveva superato diversi turni eliminatori prima di essere eliminato in semifinale. La competizione si è conclusa con la vittoria dell’atleta africano, che ha conquistato il primo posto.