Un atleta italiano si avvicina al podio nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Berna, ma conclude la gara in quarta posizione. La vittoria va a un atleta sudcoreano, che si impone sull’ultimo match. La competizione si è svolta senza incidenti significativi, con i finalisti che hanno affrontato le ultime assalti in modo combattivo. Nessun altro atleta azzurro è salito sul podio in questa tappa.

Il sudcoreano Oh Sanguk si prende l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Il Cairo. L’asiatico ha ottenuto la settima vittoria nel circuito internazionale, la seconda stagionale, battendo in finale l’americano Colin Heathcock con il punteggio di 15-8. Sul podio ci salgono anche il georgiano Sandro Bazadze ed il tedesco Frederic Kindler. Il migliore degli azzurri è stato un ottimo Cosimo Bertini, che ha davvero sfiorato il suo secondo podio della carriera, perdendo nei quarti di finale all’ultima stoccata contro il tedesco Kindler, che si è imposto con il punteggio di 15-14. Bertini è stato l’unico degli azzurri a spingersi oltre i sedicesimi di finale, battendo in rapida successione gli egiziani Mohamed Amer (15-13) e Ahmed Hesham (15-12). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Bertini sfiora il podio in Coppa del Mondo a Berna. Vince il sudcoreano Oh Sanguk

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