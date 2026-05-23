Scherma Fabio Miraldi è d’oro! Conferma ai vertici mondiali

Fabio Miraldi ha vinto la medaglia d'oro in occasione dell’Europeo di categoria Master a squadre, disputato a Cognac. Lo schermitore del Cus Siena Estra ha gareggiato con altri quattro atleti italiani, tra cui Marco Bosio, Maurizio Galvan, Carlo Ostino e Francesco Tiberi. La competizione ha visto il team tricolore conquistare il primo posto, confermando la loro posizione ai vertici mondiali.

Fabio Miraldi si è confermato ai vertici mondiali. Lo schermitore del Cus Siena Estra ha partecipato, a Cognac, all’ Europeo di categoria Master a squadre, con il team italiano composto anche da Marco Bosio, Maurizio Galvan, Carlo Ostino e Francesco Tiberi. La medaglia d’oro è arrivata al termine di un cammino complesso e ben gestito dall’Italia. Dopo un buon girone eliminatorio andato in archivio con due vittorie e una sconfitta, la gara è volata via liscia fino ai quarti di finale, in cui gli azzurri hanno superato l’Ungheria con il punteggio di 45-28. Approdati in semifinale, la certezza del podio si è concretizzata con la vittoria ottenuta contro la Svizzera, con lo score di 45-25, in un assalto a senso unico fin dalla prima stoccata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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