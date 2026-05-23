Scherma Coppa del Mondo | Santuccio trionfa a Saint Maur podio sfiorato per Bertini e Galassi

Notizia in breve

Nella tappa di Saint Maur della Coppa del Mondo di scherma, Alberta Santuccio ha vinto la gara di spada. La giornata ha visto anche ottimi risultati per gli atleti italiani in altre discipline, ma senza medaglie. Bertini e Galassi sono arrivati rispettivamente al quarto e al quinto posto nelle rispettive competizioni. La partecipazione italiana si conclude con un risultato di rilievo nella spada femminile e piazzamenti di livello nelle altre armi.