Scherma Coppa del Mondo | Santuccio trionfa a Saint Maur podio sfiorato per Bertini e Galassi
Nella tappa di Saint Maur della Coppa del Mondo di scherma, Alberta Santuccio ha vinto la gara di spada. La giornata ha visto anche ottimi risultati per gli atleti italiani in altre discipline, ma senza medaglie. Bertini e Galassi sono arrivati rispettivamente al quarto e al quinto posto nelle rispettive competizioni. La partecipazione italiana si conclude con un risultato di rilievo nella spada femminile e piazzamenti di livello nelle altre armi.
La giornata odierna di Coppa del Mondo regala un importante successo alla scherma azzurra grazie al trionfo di Alberta Santuccio nella spada, mentre arrivano piazzamenti di rilievo ma senza medaglie dalle altre armi. Sulle pedane francesi di Saint Maur, l’olimpionica siciliana Alberta Santuccio concede il bis dopo l’affermazione di Medellin e mette al sicuro la quarta vittoria in carriera nel massimo circuito. L’atleta delle Fiamme Oro supera in finale la statunitense Hadley Husisian con il punteggio di 15-8, firmando così la quinta medaglia di una stagione regolare che la vede per sette volte tra le migliori otto. Il cammino della catanese comincia con il successo per 14-13 sull’israeliana Botvinnik, prosegue con la vittoria nel derby contro Paulis e si sviluppa nei quarti di finale grazie al break decisivo contro l’americana Nixon. 🔗 Leggi su Sportface.it
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