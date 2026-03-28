Nella tappa di Astana della Coppa del Mondo di spada femminile, Alberta Santuccio si è piazzata al terzo posto. La schermidrice siciliana aveva già ottenuto due secondi posti nelle tappe di Fujairah e Wuxi. La competizione si è svolta in Kazakhstan, e Santuccio ha concluso la prova sul podio.

Alberta Santuccio si conferma sul podio nella Coppa del Mondo di spada femminile. Dopo i due secondi posti ottenuti a Fujairah e Wuxi, la siciliana ha concluso terza in quel di Astana. Si tratta dell’undicesimo podio in carriera nel circuito iridato per Santuccio, il terzo consecutivo in questa stagione. L’azzurra si è fermata solamente in semifinale per mano della sudcoreana Sera Song, che si è imposta con il punteggio di 15-12. La spadista asiatica ha poi successivamente battuto in finale l’estone Katrina Lehis per 15-12. La strada per il podio si era aperta per Santuccio con la vittoria nei quarti di finale contro la turca Aleyna Erturk per 15-11, mentre in precedenza erano arrivati i successi agli ottavi sulla sudcoreana Yang Seunghye (15-11) e nei sedicesimi sulla svizzera Aurora Favre (sempre 15-11). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Alberta Santuccio ancora sul podio in Coppa del Mondo ad Astana

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