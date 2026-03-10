Coppa del Mondo a Baku Barzasi sfiora il podio

Durante la tappa di Coppa del Mondo a Baku, Chiara Barzasi si è classificata in quarta posizione alla trave, sfiorando così il podio. La ginnasta italiana ha eseguito la sua routine con precisione, ma non è riuscita a salire sul podio. La prova si è conclusa con questo risultato, senza ulteriori dettagli sui punteggi o sulle altre partecipanti.

Nel quarto posto alla trave di Chiara Barzasi, alla tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, che si è svolta lo scorso fine settimana a Baku in Azerbaigian, c'è molto più del talento di un'atleta di altissimo livello, cresciuta sportivamente tra le fila della ' Renato Serra ', società cesenate guidata dal presidente Corrado Maria Dones. In quel quarto posto (a tre decimi di distanza dal bronzo conquistato dalla nipponica Miyata) ci sono tutta la passione e la determinazione di un'atleta alle prese con un fittissimo calendario di impegni, ma comunque determinata a dare il massimo ad ogni occasione, nonostante qualche acciacco fisico e la condizione atletica non ancora al top.