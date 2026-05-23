Nel Giro del 2016, Nibali stava per vincere la tappa a Risoul, ma si fermò improvvisamente. Secondo alcune testimonianze, uno degli scarponi del ciclista si staccò, causando un inceppamento che lo costrinse a fermarsi. La perdita di tempo durante questa fase influì sul risultato finale della tappa. Non ci sono altri dettagli ufficiali, né conferme riguardo alle cause esatte dell’incidente.

Al villaggio di partenza, a Pinerolo, Nibali gli aveva passato la Gazzetta senza dire una parola. C’era scritto che Kruijswijk era impaziente, sentiva quel Giro ormai suo, anche se mancavano due tappe fondamentali, piene di montagne. Quel giorno ci sarebbe stata la salita che non finiva mai, come un rosario: il Colle dell’Agnello. E l’indomani una serie di salite in fila indiana: il col de Vars, la Bonette, la Lombarda e il traguardo finale a Sant’Anna. Vincenzo pensò a quello che gli aveva detto Scarpa una delle ultime sere, mentre cercavano di prendere sonno. "Ci sono ancora tante salite Vince". Per la prima volta da quando quel Giro era partito Nibali si sentì curioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scarponi, quel piede a terra per Nibali: un gesto che cambiò il Giro del 2016

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