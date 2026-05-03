Lo Squalo ha raccontato di aver vissuto dieci anni di gratitudine legati al Giro d’Italia, un evento che ha segnato la sua carriera. Ha ricordato di aver iniziato a sognarlo fin da giovane, e di averlo odiato nel 2016 prima di riuscire a vincerlo. Ha spiegato che il 2016 rappresentò anche la sua riconferma, un momento importante nella sua carriera.

Niente come i figli che crescono ci ricorda che il tempo ha molta fretta. Emma è nata prima del Tour de France vinto, ormai è una ragazza: “Ha 12 anni, ma è la solita coccolona”. Miriam ne ha due e mezzo, è venuta al mondo quando Vincenzo Nibali era un ex corridore da un anno. “È tremenda. Un personaggio. Se qualcosa non le va, ti guarda proprio male”. Nibali dice di essere “un papà Peter Pan, uno che gioca. Non che a casa ci sia tantissimo”. Socio dei suoi storici manager alla A&J, Alex e Johnny Carera, ambasciatore di Crédit Agricole, Continental, Named Sport e Ducati, con la quale “stiamo progettando una nuova bici di qualità, totalmente italiana, un progetto ambizioso contro i grandi colossi”, Vincenzo non ha il tempo di guardarsi troppo indietro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nibali, 10 anni di gratitudine: "Sono cresciuto sognando il Giro. Nel 2016 l'ho odiato, poi l'ho vinto"

Notizie correlate

Nicolò Brigante dopo il GF Vip svela: “Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto”Dopo essersi ritirato dal Grande Fratello Vip Nicolò Brigante torna sui social, cosa ha detto l’ex gieffino Si è da poco conclusa l’esperienza di...

Riccardo Allegretti: “Sono cresciuto nel Milan dei mostri, poi ho fatto la bella vita. Io non mi vendo”Riccardo Allegretti si racconta a cuore aperto: gli inizi in un Milan di extra-terresti, le "tante cazzate" che gli hanno frenato la carriera, il...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Intervista a Giulio Pellizzari al via del Giro d'Italia 2026; L'Altopiano della Paganella super protagonista al Giro, 10 anni dopo Andalo torna ad avere un arrivo di tappa; Giro d'Italia 2026, Gilberto Simoni fiducioso su Giulio Pellizzari: Può essere il rivale numero uno di Jonas Vingegaard e a volte il Giro regala sorprese...; Strepitoso Pellizzari, è bis al Tour of the Alps in solitaria a Bolzano: la generale torna tricolore dopo 13 anni.

Nibali, 10 anni di gratitudine: Sono cresciuto sognando il Giro. Nel 2016 l'ho odiato, poi l'ho vintoSembrava che dovessi vincerlo per forza - ha raccontato lo Squalo -. In realtà fu quello della riconferma. Diverso da tutti ... gazzetta.it

Pellizzari vince il Tour of the Alps 2026, il digiuno italiano finisce dopo 13 anniL'azzurro trionfa nell'ultima tappa riportando l'Italia in vetta come non accadeva dai tempi di Nibali ... corriere.it

Vincenzo Nibali - Il settimo campione: su Raidue un documentario sullo squalo dello Stretto https://gazzettadelsud.it/p=2203836 - facebook.com facebook

Pellizzari sigilla il Tour of the Alps 13 anni dopo Vincenzo Nibali, un azzurro torna in vetta alla generale del Tour of the Alps e a farlo è Giulio Pellizzari. Segnatevi questo nome, perché lo sentiremo spesso! #Ciclismo #Cycling #Pellizzari #TofA x.com