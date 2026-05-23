Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione | sequestrata officina per la lavorazione dei metalli

Un’officina di lavorazione dei metalli è stata posta sotto sequestro per aver scaricato acque reflue industriali senza autorizzazione. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale in un’area di Bellona. Durante i controlli, sono stati riscontrati violazioni ambientali legate allo smaltimento delle acque di scarico. L’attività artigianale è stata sequestrata a causa delle irregolarità rilevate.

Sotto sequestro un'attività artigianale di lavorazione dei metalli per violazioni ambientali. E' l'esito dell'attività messa in campo dai militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Formicola nel territorio di Bellona.I carabinieri forestali si sono portati in località Tuoro e hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Castellammare di Stabia. Scarico acque reflue e rifiuti, sequestrato cantiere navale

Sullo stesso argomento

Acque reflue in mare, sequestrata falegnameria a ErcolanoTempo di lettura: < 1 minutoReflui scaricati direttamente in mare: sigilli ad una falegnameria.

Sferracavallo, il progetto del collettore nord e gli scarichi delle acque reflue a punta Matese: scontro al ComuneSul collettore nord, che scaricherà le acque reflue e piovane a punta Matese (Sferracavallo), in piena Area marina protetta di Capo Gallo e Isola...

Nel Governorato di Aden, nel sud dello Yemen, per quasi 20 anni, le acque reflue non trattate venivano scaricate direttamente nel mare. Oltre a compromettere gravemente gli habitat marini, questa pratica aveva conseguenze drammatiche sulla vita delle pers x.com

Acque reflue in mare, sequestrata falegnameria a ErcolanoReflui scaricati direttamente in mare: sigilli ad una falegnameria. È accaduto ad Ercolano, dove gli uomini della Guardia costiera di Torre del Greco e della Polizia municipale hanno accertato che gli ... ansa.it

Scarichi abusivi sugli scogli a Ercolano, sequestrata falegnameria: reflui finivano direttamente in mareOperazione della Guardia Costiera di Torre del Greco e della Polizia municipale: denunciato il titolare dell’attività, sequestrata un’area di circa 220 metri quadrati ... ilgazzettinovesuviano.com