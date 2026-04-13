Sferracavallo il progetto del collettore nord e gli scarichi delle acque reflue a punta Matese | scontro al Comune

A Sferracavallo si è acceso un acceso confronto tra le forze politiche del Comune riguardo al progetto del collettore nord, che collegherà le acque reflue e piovane a Punta Matese, all’interno dell’Area marina protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine. La discussione riguarda anche gli scarichi delle acque reflue nella stessa zona, con le posizioni delle diverse fazioni che si contrappongono apertamente.

Sul collettore nord, che scaricherà le acque reflue e piovane a punta Matese (Sferracavallo), in piena Area marina protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine, al Comune si sta consumando uno scontro politico fra opposizione e maggioranza. Da una parte Forza Italia con il capogruppo Leopoldo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Il Comitato cittadino di Sferracavallo: "Il progetto del collettore nord occidentale è superato, priorità alla rete idrica e fognaria"Dopo quanto vissuto meno di tre anni fa - con il divieto di balneazione nel golfo di Sferracavallo dovuto agli scarichi fognari in piena Area Marina... Ricerca, Graded presenta “A-ZIONE”: microalghe per il trattamento sostenibile delle acque reflueSoluzioni ecocompatibili, scalabili e ad alta efficienza per il trattamento delle acque reflue, in linea con Green Deal, politiche di...