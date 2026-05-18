Nella zona di Ercolano, sono stati posti i sigilli a una falegnameria dopo aver riscontrato lo scarico diretto di acque reflue in mare. Le autorità hanno effettuato un’ispezione che ha portato alla scoperta di pratiche illecite di smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dall’attività produttiva. L’intervento si è concluso con il sequestro dell’impianto e della documentazione relativa. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Reflui scaricati direttamente in mare: sigilli ad una falegnameria. È accaduto ad Ercolano, dove gli uomini della Guardia costiera di Torre del Greco e della Polizia municipale hanno accertato che gli scarichi della ditta non erano collegati al sistema di pubblica fognatura. Inoltre, le acque reflue, attraverso un canale di scolo di alcuni metri, venivano disperse sulla scogliera, senza alcun trattamento di depurazione o filtraggio. La circostanza è emersa grazie all’impiego di fluoresceina, un colorante attivo non inquinante utilizzato per tracciare il percorso delle acque di scarico, una modalità che comporta un rischio concreto di contaminazione del suolo e dell’ecosistema marino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acque reflue in mare, sequestrata falegnameria a Ercolano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Posso reaproveitar a água de retrolavagem dos filtros da ETA

Sullo stesso argomento

Collettore nord occidentale, Costantino: "No allo scarico in mare a Sferracavallo, le acque reflue siano riutilizzate"Il vicepresidente della settima circoscrizione, Fabio Costantino, si oppone del progetto Collettore nord occidentale nella parte in cui prevede lo...

Acque reflue e rifiuti, sequestrato autolavaggioI carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, insieme alla polizia locale di Teverola, hanno sequestrato un’intera attività di autolavaggio a...

Acque reflue in mare, sequestrata falegnameria a ErcolanoReflui scaricati direttamente in mare: sigilli ad una falegnameria. È accaduto ad Ercolano, dove gli uomini della Guardia costiera di Torre del Greco e della Polizia municipale hanno accertato che gli ... ansa.it

Ercolano, scarichi illegali in mare: sequestrata falegnameriaScarichi abusivi in mare a Ercolano, sequestrata falegnameria. Secondo quanto emerso dai controlli, gli scarichi non erano collegati al sistema di pubblica fognatura, ma le acque reflue, attraverso un ... lostrillone.tv

‘Punto di non ritorno’: il trasferimento di New Orleans deve iniziare ora a causa del livello del mare, secondo lo studio | il punto culturale della Louisiana potrebbe essere circondato dal Golfo del Messico prima della fine di questo secolo, dicono gli autori : r/urb reddit