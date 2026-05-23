Scarcerato il pusher di San Martino Valle Caudina | il GIP accoglie l' istanza della difesa
Il GIP di Avellino ha disposto la scarcerazione di un 26enne di Montesarchio, residente a San Martino Valle Caudina, dopo aver accolto l’istanza della difesa. La decisione riguarda un uomo coinvolto in un procedimento legato a sostanze stupefacenti. La richiesta di rilascio è stata presentata dall’avvocato che rappresenta l’indagato. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul procedimento o sulle accuse specifiche.
Il GIP presso il Tribunale di Avellino ha disposto la scarcerazione di Vincenzo Hedhili Amin, 26 anni, originario di Montesarchio e residente a San Martino Valle Caudina, accogliendo l'istanza presentata dal suo difensore, l'avvocato Vittorio Fucci. Il giovane era detenuto con le accuse di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
Assolto il noto pluripregiucato G. R. di San Martino Valle CaudinaTempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Daniela Martino, ha assolto il...
Assolto il noto pluripregiudicato Gaetano Ronga di San Martino Valle CaudinaIl Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pregiudicato Gaetano Ronga, 30 anni, di San Martino...