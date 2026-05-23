Scarcerato il pusher di San Martino Valle Caudina | il GIP accoglie l' istanza della difesa

Notizia in breve

Il GIP di Avellino ha disposto la scarcerazione di un 26enne di Montesarchio, residente a San Martino Valle Caudina, dopo aver accolto l’istanza della difesa. La decisione riguarda un uomo coinvolto in un procedimento legato a sostanze stupefacenti. La richiesta di rilascio è stata presentata dall’avvocato che rappresenta l’indagato. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul procedimento o sulle accuse specifiche.