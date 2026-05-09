Assolto il noto pluripregiucato G R di San Martino Valle Caudina

Il Tribunale di Avellino ha deciso di assolvere un uomo conosciuto nella zona, coinvolto in un procedimento giudiziario. La decisione è stata presa dopo aver ascoltato le argomentazioni degli avvocati che lo rappresentavano. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla natura delle accuse o sulle motivazioni alla base della sentenza di assoluzione.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Daniela Martino, ha assolto il noto pregiudicato G. R., 30 anni di San Martino Valle Caudina, imputato del reato di evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, secondo l’accusa, G. R. che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in San Martino Valle Caudina, in forza di un’ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del Tribuanle di Benevento, evadeva dal predetto domicilio. Il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Daniela Martino, ha assolto il noto pluripregiudicato G.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assolto il noto pluripregiucato G. R. di San Martino Valle Caudina ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Assolto il noto pluripregiudicato Gaetano Ronga di San Martino Valle CaudinaIl Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pregiudicato Gaetano Ronga, 30 anni, di San Martino... Cade l’accusa di violazione delle misure cautelaria: assolto noto pregiudicato della Valle CaudinaTempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale di Avellino ha assolto Gaetano Ronga, 30 anni di San Martino Valle Caudina, noto alle forze dell’ordine,...