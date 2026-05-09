Assolto il noto pluripregiudicato Gaetano Ronga di San Martino Valle Caudina
Il Tribunale di Avellino ha deciso di assolvere Gaetano Ronga, un uomo di 30 anni di San Martino Valle Caudina, accusato di evasione dagli arresti domiciliari. La decisione è arrivata dopo che l’Avvocato Vittorio Fucci ha presentato le tesi difensive. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore, chiudendo così il procedimento giudiziario avviato contro Ronga.
Il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pregiudicato Gaetano Ronga, 30 anni, di San Martino Valle Caudina, imputato del reato di evasione dagli arresti domiciliari.Le accuse e la ricostruzione dei fattiIn particolare, secondo l’accusa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Cade l’accusa di violazione delle misure cautelaria: assolto noto pregiudicato della Valle CaudinaTempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale di Avellino ha assolto Gaetano Ronga, 30 anni di San Martino Valle Caudina, noto alle forze dell’ordine,...
Orgoglio in movimento, a San Martino Valle Caudina l'"Irpinia Pride"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Quando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in...