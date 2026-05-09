Assolto il noto pluripregiudicato Gaetano Ronga di San Martino Valle Caudina

Il Tribunale di Avellino ha deciso di assolvere Gaetano Ronga, un uomo di 30 anni di San Martino Valle Caudina, accusato di evasione dagli arresti domiciliari. La decisione è arrivata dopo che l’Avvocato Vittorio Fucci ha presentato le tesi difensive. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore, chiudendo così il procedimento giudiziario avviato contro Ronga.

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