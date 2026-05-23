Una pattuglia dei Carabinieri ha tentato di fermare un veicolo sospetto, ma l’automobilista ha ignorato l’alt. L’uomo ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga a piedi, dando inizio a una caccia che si è conclusa con il suo arresto. La fuga e la cattura sono avvenute in un’area urbana, dopo alcuni minuti di inseguimento. Durante l’arresto, sono stati trovati oggetti sospetti addosso all’uomo. La vettura è risultata essere priva di copertura assicurativa.

L’attenzione dei carabinieri è stata attirata dai movimenti dell’auto, una potente Audi RS SUV, il cui conducente, con manovre pericolose accelerava effettuando sorpassi azzardati. Quando i militari hanno intimato l’alt utilizzando i dispositivi luminosi e acustici di servizio, il conducente avrebbe invece accelerato improvvisamente, dando il via a una fuga ad alta velocità attraverso diverse arterie urbane. Ne è nato un inseguimento particolarmente delicato, durante il quale il veicolo in fuga avrebbe effettuato manovre pericolose, mettendo a rischio gli altri utenti della strada. I militari dell’Arma, procedendo in sicurezza, hanno mantenuto il contatto visivo con l’auto fino al territorio di Capodrise, dove i fuggitivi hanno tentato un’ultima disperata mossa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scappano all’alt dei carabinieri e fuggono a piedi: catturati dopo la caccia all’uomo

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