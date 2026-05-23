Scadenze fiscali 25-31 maggio 2026 il calendario dell’Agenzia delle Entrate

Notizia in breve

Tra il 25 e il 31 maggio 2026, ci sono scadenze fiscali stabilite dall’Agenzia delle Entrate. In questa settimana si devono rispettare diversi obblighi fiscali, con alcune chiusure di pratiche e versamenti da completare. Le date precise e le procedure coinvolte sono state pubblicate nel calendario ufficiale dell’Agenzia. È importante rispettare le scadenze per evitare sanzioni o interessi di mora.