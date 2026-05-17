Dal 18 maggio al 24 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito diverse scadenze fiscali. In particolare, il 18 maggio si concluderanno 17 adempimenti di diversa natura, interessando sia i contribuenti individuali, come i lavoratori autonomi, sia le imprese. Questi obblighi riguardano vari aspetti delle dichiarazioni, versamenti e comunicazioni fiscali, e coinvolgono soggetti con diverse tipologie di attività economiche. La lista delle scadenze copre un arco di sette giorni, con date specifiche per ogni adempimento.

Il 18 maggio scadranno 17 diversi adempimenti fiscali di vario tipo, che coinvolgono sia semplici contribuenti, in particolare i lavoratori autonomi, sia le imprese. Si va dai contributi Inps all’ Iva, fino alle locazioni brevi e a vari tipi di versamento per società che operano in specifici settori. Durante la settimana, invece, arriverà un’ulteriore scadenza, relativa in particolare all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (Enasarco), e che interessa i datori di lavoro. Le scadenze del 18 maggio, Inps e Iva. Una parte importante delle scadenze fiscali del 18 maggio è relativa a due ambiti in particolare, il versamento dei contributi Inps e quello dell’ Iva, l’imposta sul valore aggiunto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026, il calendario dell’Agenzia delle Entrate

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SCADENZE FISCALI APRILE E MAGGIO: Evita le sanzioni!

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