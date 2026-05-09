Scadenze fiscali 11-17 maggio 2026 il calendario dell’Agenzia delle Entrate

Da quifinanza.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 11 al 17 maggio 2026, ci sono diverse scadenze fiscali previste per imprese, professionisti, partite Iva e contribuenti privati. Durante questa settimana, sono programmati adempimenti specifici che riguardano vari obblighi fiscali e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. Le date precise e le procedure da seguire saranno comunicate ufficialmente dall’ente incaricato nei prossimi giorni.

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Nella settimana che va dall’11 al 17 maggio 2026 ci saranno diverse scadenze importanti per imprese, professionisti, partite Iva e contribuenti privati. Con la stagione fiscale ormai entrata nel vivo, ogni data diventa fondamentale per evitare ritardi e problemi con il Fisco. L’apertura del 730 precompilato. Non si tratta di una vera e propria scadenza, ma il 15 maggio segna l’apertura ufficiale della stagione del modello 730 precompilato. Da quel giorno lavoratori dipendenti e pensionati potranno accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate per visualizzare, modificare e trasmettere la propria dichiarazione dei redditi. I contribuenti che non avranno bisogno di apportare modifiche potranno accettare la dichiarazione così com’è, beneficiando di controlli documentali semplificati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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