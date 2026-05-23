SC-ÈCC successo della prima sfida multi-challenge degli studenti bergamaschi tra sport e divertimento

Notizia in breve

Gli studenti bergamaschi hanno partecipato a SC-ÈCC, una competizione multi-challenge che ha coinvolto diverse attività sportive e di intrattenimento nel centro cittadino. La manifestazione ha visto la partecipazione di gruppi di studenti che si sono sfidati in varie discipline, promuovendo il coinvolgimento tra i giovani e l'uso degli spazi pubblici. La prima edizione si è conclusa con un buon riscontro di pubblico e partecipanti.