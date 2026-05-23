SC-ÈCC successo della prima sfida multi-challenge degli studenti bergamaschi tra sport e divertimento
Gli studenti bergamaschi hanno partecipato a SC-ÈCC, una competizione multi-challenge che ha coinvolto diverse attività sportive e di intrattenimento nel centro cittadino. La manifestazione ha visto la partecipazione di gruppi di studenti che si sono sfidati in varie discipline, promuovendo il coinvolgimento tra i giovani e l'uso degli spazi pubblici. La prima edizione si è conclusa con un buon riscontro di pubblico e partecipanti.
Lo sport diventa protagonista nel centro cittadino grazie a SC-ÈCC – Student Challenge Eccetera, la sfida multi-challenge degli studenti bergamaschi tra sport e divertimento. Grazie al progetto nato all’interno di SPORTOUR, il corso di perfezionamento incentrato sul management dello sport e la sua relazione con le imprese e il territorio, nella mattinata e nel pomeriggio di sabato 22 maggio i ragazzi delle superiori e le squadre composte da giovani universitari si sono sfidati sul Sentierone in competizioni originali e divertenti, utilizzando strutture gonfiabili riutilizzabili, dal calcio balilla umano al tiro con l’ascia, da forza 4 gigante al curling, animando la città in modo sostenibile e inclusivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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