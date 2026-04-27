La Supply Chain Challenge torna a Unipa | il 6 maggio la sfida tra gli studenti di ingegneria gestionale

Il 6 maggio 2026, l'Università degli Studi di Palermo ospiterà la Supply Chain Challenge, un campionato nazionale promosso da Makeitalia. La competizione coinvolgerà gli studenti del corso di Supply Chain Management, tenuto dal professore Giuseppe Aiello. La giornata vedrà la partecipazione di studenti di varie università italiane, tutti pronti a confrontarsi in una sfida dedicata alla gestione della catena di approvvigionamento.

La Supply Chain Challenge, il Campionato Nazionale di Supply Chain promosso da Makeitalia, farà tappa all’Università degli Studi di Palermo nella giornata di mercoledì 6 maggio 2026, coinvolgendo gli studenti del corso “Supply Chain Management” del professore Giuseppe Aiello. L’iniziativa, giunta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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