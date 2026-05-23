Automotive | sbloccato Dpcm per settore risorse per 1,34 mld

Il governo ha sbloccato un Dpcm che assegna 1,343 miliardi di euro alle imprese del settore automotive. Le risorse sono destinate a investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.

Milano, 23 mag. (askanews) – Industria,Via libera al Dpcm automotive, che destina 1,343 miliardi di euro al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Il provvedimento prevede anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. “Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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