Sbalzato dalla bici mentre rientra dal lavoro | il conducente si dilegua senza prestare soccorso ricercato

Un ciclista che tornava dal lavoro è stato investito da un'auto nei pressi dell'incrocio della zona industriale tra Gallipoli e Alezio. Dopo l'incidente, l'automobilista si è allontanato senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del ciclista sono gravi. La polizia sta cercando il veicolo coinvolto e il conducente che si è dato alla fuga. La zona è stata oggetto di controlli e indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

ALEZIO – Grave incidente stradale in serata tra Gallipoli e Alezio, dove un ciclista del luogo, che rientrava dal lavoro presso una ditta gallipolina, è stato travolto da un'auto pirata nei pressi dell'incrocio della zona industriale, in via Scalelle.Il sinistro si è verificato intorno alle ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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