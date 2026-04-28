Chi era Cinzia Macchioni uccisa da un’auto mentre tornava dal lavoro | il conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso

Cinzia Macchioni, dipendente di un'azienda di Villongo, è stata investita da un’auto mentre tornava a casa dal lavoro. L’incidente è avvenuto vicino al suo domicilio, e il conducente del veicolo si sarebbe allontanato senza fermarsi o prestare soccorso. La donna aveva appena terminato il turno mattutino presso la fabbrica, specializzata nella produzione di bottoni, situata al confine con un’altra località.

Aveva appena concluso il turno del mattino alla Bap, azienda di Villongo specializzata nella produzione di bottoni al confine con Foresto Sparso. E come di consueto si era incamminata verso casa, in via dei Vigneti a Credaro, nel Basso Sebino: un percorso abituale, parte della sua quotidianità. Ma stavolta le cose sono andate diversamente, per quello che si è rivelato come un tragico epilogo. Lunedì 27 aprile, poco dopo le 11, lungo la provinciale di via Dora, a breve distanza dal luogo di lavoro, Cinzia Macchioni, 64 anni, è stata investita e sbalzata in un fosso a bordo strada da una Citroën C3 bianca condotta da un uomo di 31 anni che procedeva nella stessa direzione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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